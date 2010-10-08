Слова і справи: уряд планує зниження реальних доходів українців

Сьогодні трапилася нагода ще раз порівняти слова і справи уряду Януковича-Азарова, що стосуються його обіцянок про підвищення добробуту українців.

Так, зовсім недавно, прем`єр-міністр Микола Азаров голосно пообіцяв істотне зростання зарплат працівників бюджетної сфери в найближчому майбутньому. «Скажу тільки, що за рахунок податкової реформи ми розраховуємо протягом наступних двох років у півтора рази збільшити зарплати бюджетників», - заявив, зокрема, він 17 вересня, відкриваючи позачергове засідання уряду з презентації Податкового кодексу.

Для виконання цієї обіцянки глави уряду потрібно, щоб зарплати підвищувалися щорічно на 23%.

Ну що ж! Зовсім непогане зростання. Наприклад, була зарплата в лікаря або вчителя в кінці 2010 року, скажімо, 2000 гривень, а в кінці 2011 року стане 2460 гривень і в кінці 2012 року – 3000 гривень.

Проте це лише слова. Реальні ж наміри Кабміну щодо зростання зарплат і пенсій на майбутнє зовсім інші.

Як стало відомо, насправді Міністерство праці і соціальної політики заклало в проект держбюджету на 2011 рік приріст соціальних стандартів всього на 9%. Зокрема мінімальна зарплата повинна збільшитися з 922 гривень станом на 1 грудня 2010 року до 1004 гривень на 1 грудня майбутнього року, або на 8,9%. А мінімальну пенсію планується підвищити з 734 гривень станом на 1 грудня цього року до 800 гривень на 1 грудня 2011 року, або на 9,0%.

І якби ж то просто відрізнялися темпи зростання зарплат і пенсій – трохи більше або трохи менше. Але насправді ситуація набагато гірша. Параметри зростання соцстандартів, що закладаються урядом у бюджет-2011, означають погіршення рівня добробуту співвітчизників, оскільки реальні доходи бюджетників і пенсіонерів не тільки не збільшаться, але, навпаки, впадуть.

Справа в тому, що в тому ж проекті бюджету на 2011 рік уряд передбачає річну інфляцію у розмірі 10,8%. Таким чином, темп зростання споживчих цін на 2 процентних пункти перевищить темп зростання мінімальних зарплат і пенсій. Отже, купити товарів/послуг на свої зарплати і пенсії в кінці 2011 року українці зможуть менше, ніж на теперішні зарплати і пенсії.

Причому, не потрібно відкидати і той факт, що ніколи ще урядові прогнози щодо інфляції не збувалися – реально інфляція завжди виявлялася вищою. Так, до бюджетів 2004-2009 років закладалася інфляція не вище 10%, тоді як по факту виходив приріст споживчих цін: у 2004 році – 12,3%, в 2005 – 10,3%, в 2006 – 11,6%, в 2007 – 16,6%, в 2008 – 22,3%, в 2009 – 12,3%.

Варто відзначити, що, наприклад, Нацбанк чекає в 2011 році значнішу інфляцію, ніж прогнозує Кабмін – 11,2%. Проте насправді темпи зростання споживчих цін наступного року з урахуванням потужного розгону інфляції, що почався зараз, можуть опинитися набагато вищими – і 15%, і 20%, а, отже, реальні доходи населення знизяться ще сильніше.

Як відзначають експерти, уряд не має права істотно підвищувати зарплати і пенсії з причини зобов`язань із цього приводу перед МВФ. Зокрема, в меморандумі з Фондом передбачено, що в 2011 році витрати держави на зарплату можуть вирости не більше ніж на 14,6 млрд. грн. або на 12,8% - до 146 млрд. грн. При цьому зрозуміло, що уряд не зацікавлений порушувати умови меморандуму, оскільки МВФ може у будь-який момент зупинити програму кредитування, яке передбачає щоквартальні виплати Україні протягом 2,5 років на загальну суму в 15,15 млрд. дол.

То навіщо ж у такому випадку дурити народ, озвучуючи обіцянки, які не можуть бути виконані?

Аркадій Кашуба