Суд засудив на 6 років водія, який збив на смерть трьох людей

Автозаводський районний суд Кременчука засудив водія Леоніда НЕФЬОДОВИЧА, який збив на смерть трьох людей, до 6 років і 6 місяців позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні суддя Віктор ГАФЯК зачитав вирок, термін позбавлення волі в якому аналогічний тому, який призначив попередній суд.

Суд визнав винним Л.НЕФЬОДОВИЧА в скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель декількох осіб).

Доказів наявності обтяжливих обставин (алкогольного сп`яніння) суд не знайшов.

На думку суду, свідки, які говорили про алкогольне сп`яніння Л.НЕФЬОДОВИЧА, надавали суперечливі свідчення – не могли точно сказати, від кого вони чули запах – від Л.НЕФЬОДОВИЧА чи його пасажира. Об`єктивні ж докази стану сп`яніння в справі відсутні.

З урахуванням наявності пом`якшувальних обставин (позитивна характеристика підсудного, визнання провини, відшкодування збитків, під опікою в нього двоє малолітніх дітей і мати, злочин із необережності він скоїв уперше), суд застосував статтю 69 Кримінального кодексу, яка свідчить, що термін позбавлення волі не може бути більшим, ніж 2/3 максимально можливого. Тобто при максимальному покаранні, передбаченому статтею в 10 років, суд міг дати не більше, ніж 6 років і 6 місяців, що він і зробив.

Термін позбавлення волі рахується з дня взяття водія під варту – з 5 квітня 2008 року. Вирок суду може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 15 днів.

Довідка УНІАН. 5 квітня 2008 року автомобіль бізнесмена Л.НЕФЬОДОВИЧА Porsche Cayenne в районі Палацу культури «КрАЗ» розірвав на частини трьох людей. У ході судового розслідування Л.НЕФЬОДОВИЧ визнав себе винним у ДТП, але відмовився визнавати, що був у стані алкогольного сп`яніння. До того ж суд не зміг встановити цей факт. Водія засудили на 6 років і 6 місяців. Вирок було ухвалено з урахуванням пом`якшувальних обставин – у підсудного двоє неповнолітніх дітей, і він визнав свою провину. Після цього прокуратура подала апеляційну скаргу – вони просили дати підсудному максимальний термін, передбачений Кримінальним кодексом, – 10 років. Після розгляду справи в апеляційному суді, її було направлено до Верховного Суду, який знайшов «недоліки», скасував вирок і направив справу на повторний розгляд.