Останні пасажири ”Титаніка” не пам`ятають катастрофи

У США в віці 99 років померла Ліліана Гертруда Аспланд – остання американка, яка вижила після катастрофи "Титаніка" в 1912 році, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Ліліані тоді було 5 років. У катастрофі загинули її батько і три брати. За словами родичів, Ліліана прожила тихе і спокійне життя, працюючи клерком в одній із страхових компаній. Вона ніколи не була одружена, любила дивитися мильні опери по телевізору і померла вві сні.

Як зазначає АР, з її смертю в світі залишилися як мінімум два пасажири «Титаніка», що пережили трагедію. Це Барбара ДЖОЙС з міста Труро і Єлизавета ГЛАДІС з Саутгемптона, які живуть у Великій Британії. Проте, вони не пам`ятають нічого про трагедію, оскільки в 1912 році їм було десять і два місяці, відповідно.