Розсекречено доповідь Міністерства оборони Великобританії щодо інопланетян

У розсекреченій доповіді фахівці міністерства оборони Великобританії спростовують теорію існування позаземних форм життя. Доповідь, повідомляє ВВС News, було завершено ще 2000 року, проте надбанням публіки вона стала тільки тепер.

Чотиристасторінкова доповідь містить результати досліджень, що проводилися впродовж чотирьох років. Її укладачі, чиї імена не розголошуються, роблять висновок: "Не існує ніяких підстав припускати, що явища, які спостерігають люди, є ворожими до нас або перебувають під впливом чогось іншого, ніж дія природних фізичних сил".

Дослідники також відзначають, що "немає доказів існування "щільних" об`єктів, які могли б становити небезпеку зіткнення у повітрі".

Фахівці вважають, що об`єкти, які приймають за інопланетні кораблі, найчастіше є метеоритами, а також різними рідкісними природними явищами.

На думку упорядників доповіді, відсутність будь-яких доказів існування інопланетних форм життя на Землі або поряд з нею робить непотрібними подальші дослідження в цій області.

Лента.ру