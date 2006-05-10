Брітні Спірс підтвердила, що чекає другу дитину

Брітні Спірс підтвердила чутки, що вона чекає другу дитину. На шоу Девіда Леттермана на телеканалі CBS 24-річна співачка повідомила, що знову вагітна, передає АР.

Чутки про те, що Брітні Спірс вагітна другою дитиною вперше з’явилися на початку лютого. Тоді Брітні приголомшила покупців торгового центру в Малібу в Каліфорнії визнанням. Узявшися за свій живіт, співачка із сміхом сказала: "Правильно, номер два!".

Вже тоді допускалося, що жарт недалекий від реальності. Зокрема, багато хто говорив, що Брітні мріє про народження молодшої сестрички для її сина Шона Престона. А один з близьких друзів Брітні заявив журналу In Touch, що вона безумовно знову вагітна, тому що поводиться точно так, як і під час очікування першої дитини.