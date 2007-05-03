Як регіонали ведуть підкуп виборців

Думка

Євген Кушнарьов дійсно був спікером Партії Регіонів. Це особливо помітно стало зараз, коли він пішов, внаслідок чого промови «біло-голубих» стали до образливого незграбними. Коли бачиш їх лідерів в прямому ефірі, складається враження, що слухаєш людину, котра заїкається, за яку хочеться доказати те або інше слово, а то і все речення.

Але визнаємо: слова ніколи не були найсильнішими аргументами регіоналів. Як це не парадоксально звучить, «біло-голубі» сильні своїми справами. І, напевно, найбільш масштабна із справ – це організація політичних «екскурсій» до Києва з регіонів. Більшість киян чомусь до цих пір вважають, що все це робиться заради мітингів і пікетів, проте мені здається, що тут інша мета.

Уявіть: ви – житель Чернігова або Житомира. У вас невелика зарплата або ви взагалі не працюєте і тиняєтесь цілий день без діла по місту. Тут до вас підходять люди, садять в автобус, везуть в столицю. Ви весь день знаходитеся в Києві, де спілкуєтеся з собі подібними, що, правда, дещо утруднено через крики на Майдані, але ви не така людина, щоб сильно цим перейматися. Увечері вас в організованому порядку живим-здоровим відвозять назад додому. При цьому видають сто (або скільки там?) гривень. Тепер питання: що ви подумаєте про партію, що організувала все це? Правильно, думати ви вже не будете, а просто проголосуєте на виборах за неї, оскільки з її діями у вас пов`язуються тільки позитивні емоції. Таким чином ви перетворюєтеся з представника електорату, що вагається, в прихильника ПР. До того ж ви вже, так або інакше, ходили під біло-голубими полотнищами, що вас так чи інакше робить співучасником організованих подій. Все це стає додатковим аргументом при ваших ваганнях щодо голосування за ПРУ.

Звичайно, донецькі і так проголосують за Партію Регіонів, і тому все це, як вже сказано, стосується в першу чергу жителів Житомирської і Чернігівської областей, звідки часто привозять мітингувальників. Визнаймо, «біло-голубі» дуже грамотно ведуть свою передвиборну кампанію, як ще не розпочалася. Поки «помпрпнчеві» красиво розповідають про європейські цінності і про юридичні нюанси, що стосуються розгону ВР, «біло-голубі» підпрягають працювати на себе тисячі чоловік. Я ж вважаю, що таким чином здійснюється прихований підкуп виборців.

Андрій Каменський