Як регіонали ведуть підкуп виборців
Ви цілісінький день гуляєте в центрі Києва. Увечері вас організовано живим-здоровим відвозять назад додому . При цьому видають сто гривень. Чи проголосуєте ви за партію, яка вам це все організувала?
Думка
Євген Кушнарьов дійсно був спікером Партії Регіонів. Це особливо помітно стало зараз, коли він пішов, внаслідок чого промови «біло-голубих» стали до образливого незграбними. Коли бачиш їх лідерів в прямому ефірі, складається враження, що слухаєш людину, котра заїкається, за яку хочеться доказати те або інше слово, а то і все речення.
Але визнаємо: слова ніколи не були найсильнішими аргументами регіоналів. Як це не парадоксально звучить, «біло-голубі» сильні своїми справами. І, напевно, найбільш масштабна із справ – це організація політичних «екскурсій» до Києва з регіонів. Більшість киян чомусь до цих пір вважають, що все це робиться заради мітингів і пікетів, проте мені здається, що тут інша мета.
Уявіть: ви – житель Чернігова або Житомира. У вас невелика зарплата або ви взагалі не працюєте і тиняєтесь цілий день без діла по місту. Тут до вас підходять люди, садять в автобус, везуть в столицю. Ви весь день знаходитеся в Києві, де спілкуєтеся з собі подібними, що, правда, дещо утруднено через крики на Майдані, але ви не така людина, щоб сильно цим перейматися. Увечері вас в організованому порядку живим-здоровим відвозять назад додому. При цьому видають сто (або скільки там?) гривень. Тепер питання: що ви подумаєте про партію, що організувала все це? Правильно, думати ви вже не будете, а просто проголосуєте на виборах за неї, оскільки з її діями у вас пов`язуються тільки позитивні емоції. Таким чином ви перетворюєтеся з представника електорату, що вагається, в прихильника ПР. До того ж ви вже, так або інакше, ходили під біло-голубими полотнищами, що вас так чи інакше робить співучасником організованих подій. Все це стає додатковим аргументом при ваших ваганнях щодо голосування за ПРУ.
Звичайно, донецькі і так проголосують за Партію Регіонів, і тому все це, як вже сказано, стосується в першу чергу жителів Житомирської і Чернігівської областей, звідки часто привозять мітингувальників. Визнаймо, «біло-голубі» дуже грамотно ведуть свою передвиборну кампанію, як ще не розпочалася. Поки «помпрпнчеві» красиво розповідають про європейські цінності і про юридичні нюанси, що стосуються розгону ВР, «біло-голубі» підпрягають працювати на себе тисячі чоловік. Я ж вважаю, що таким чином здійснюється прихований підкуп виборців.
Андрій Каменський