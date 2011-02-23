Зростання цін на бензин пожвавить альтернативні можливості

Високі ціни на нафтопродукти пожвавлять ринок альтернативних енергоносіїв.

Таку думку висловив директор консалтингової групи «А-95» Сергій КУЮН в ефірі телеканалу ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі каналу.

«Що ми побачили в 2008 році, коли ціни теж були достатньо високими? Було одержано імпульс для розвитку альтернативних енергоносіїв. Подивіться, як сьогодні розвивається ринок зрідженого газу. Це той, який майже в два рази дешевше, ніж бензин А-95. У нас хороший потенціал ринку зрідженого газу. Я думаю, що цей ринок теж одержить імпульс. Врешті-решт, біотехнології, згорнуті в період низьких нафтових цін, сьогодні, я думаю, одержать друге народження», – сказав він.

С.КУЮН заявив, що підвищення цін на бензин споживчих марок є на сьогодні загальноєвропейською проблемою. «З таким ціновим гнітом зіткнулися сьогодні всі європейські країни, а не лише Україна. Для них це теж дорого. Неправильно, коли бак (бензину – УНІАН) у машині коштує дорожче, ніж авіаквиток!» – заявив експерт.

«90% палива до України надходить або у вигляді імпортної нафти, або у вигляді імпортних нафтопродуктів. Російських нафтовидобувників мало цікавить, що у когось в Україні будуть дуже великі витрати на заправку автомобіля. Вони продають сюди паливо за світовими цінами. У цій залежності й полягає проблема», – додав С.КУЮН.

Водночас він зазначив, що ціноутворення на ринку палива сьогодні є досить прозорим, і якщо ринок «не розігрівати» додатковими податками на паливо і надмірним регулюванням, то різкого зростання цін вдасться уникнути.

«Гідність цього ринку в тому, що його легко зрозуміти – ціна достатньо прозора. 60% ціни на паливо становить вхідна ціна на нафту або нафтопродукти, 30% – це податки, решта 10% – це логістика, прибуток заправок тощо. І тут нам залишається лише вживати якихось заходів, щоб ця ціна хоча б не зростала, якось мінімізувати вплив зовнішнього ринку. Але уникнути його, на жаль, неможливо. Рецепту боротьби з високими цінами на нафту ніхто поки що не придумав», – сказав експерт.