Кремль намагається представити Росію як вигідного партнера для американських компаній після війни.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і його зять Джаред Кушнер, після тривалої бесіди, покинули Москву ні з чим.

Як пише оглядач Семюел Рамані в матеріалі для The Telegraph, після п'яти годин перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним їм не вдалося досягти угоди щодо територіальних кордонів України, тож зустріч Трампа і Путіна для укладення мирної угоди тимчасово виключена.

Оглядач зазначив, що хоча такий результат був передбачуваний, адміністрація Трампа все одно продовжить свою човникову дипломатію з РФ.

"Кремль скористався цією новою дипломатичною взаємодією, представляючи Росію як вигідного інвестиційного партнера для американських компаній після війни. Росія... використовує економічні стимули, щоб нав'язати Україні свої умови для закінчення війни", написав журналіст.

Рамані міркує, що хоча величезні запаси природних ресурсів РФ можуть здатися привабливими, Трампу не варто потрапляти на цю вудку.

"Крім ганебної етики ігнорування вторгнення РФ в Україну і підвищеного ризику нової війни в Європі, путінська Росія не є надійним прибутковим партнером для американських компаній", - висловив переконання журналіст.

Він згадав, що арешт Михайла Ходорковського, найбагатшої людини Росії, а потім висилка генерального директора Hermitage Capital Management Білла Браудера стали приводом для тривоги іноземних інвесторів.

Проте західні компанії, як і раніше, могли отримувати значний прибуток у РФ, накопичуючи активи і створюючи спільні підприємства з найближчим оточенням Путіна.

Розвал російсько-західних відносин через війну в Україні та авторитарний поворот Путіна докорінно змінили ситуацію для західних компаній, які прагнуть повернутися на російський ринок.

Після того, як європейські країни використовували доходи від заморожених російських активів для фінансування оборони України, безпека західних компаній у Росії стала ще більш небезпечною.

Журналіст вважає, що навіть якщо післявоєнне врегулювання покладе край небезпеці, західним компаніям "все одно доведеться лавірувати в токсичному болоті російської елітної політики".

Великомасштабні інвестиції США можуть підірвати комерційні переваги російських еліт і авторитет тих, хто бажає зберегти стратегічні активи в руках держави.

Крім того, як вважає журналіст, російські бізнесмени, які збагатилися коштом війни, у мирний час стануть переможеними і, безсумнівно, дадуть відсіч.

"... хиткість російських спільних підприємств неминуче стане очевидною. Ці політичні ризики підкреслюють, чому контракти, що здаються прибутковими, насправді такими не є", - зазначив журналіст.

Рамані підкреслив, що Кремль потурає діловим інстинктам Трампа, щоб завоювати його прихильність.

"Ці пропозиції майже напевно троянські коні, і Трампу слід їх відкинути", - підсумував оглядач.

Переговори про припинення війни в Україні

Днями в Москві відбулися переговори про припинення війни РФ проти України. Прогнозовано вони жодних результатів не дали.

Сьогодні Трамп заявив, що Путін начебто хоче припинити війну проти України. Він послався на те, що таке враження склалося у його спецпосланця Стіва Віткоффа та зятя Джареда Кушнера, які 2 грудня перебували з візитом у Москві, де зустрілися з Путіним.

