У Полтаві готують службових собак для Євро-2012

Працівники Полтавського кінологічного центру активно готують службових собак, які допомагатимуть правоохоронцям у роботі під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє відділ по зв`язках з громадськістю Управління МВС України в Полтавській області.

За їх даними, підготовка службових собак здійснюється для розшуку людей по слідах, для патрульно-розшукової, конвойної, караульної служб, пошуку в завалах людей і трупів, вибухівки, вибухових пристроїв, вогнепальної зброї, наркотиків, наркотичної сировини і прекурсорів.

Правоохоронні органи області використовують понад 100 службових собак, які пройшли підготовку в кінологічному центрі при УМВС.

Начальник кінологічного центру Андрій СМОЛИНСЬКИЙ повідомив, що фахівці центру вже більше року розпочали активну підготовку службових собак для охорони громадського порядку під час Євро-2012.

«Для належної підготовки тварин до чемпіонату кінологічний підрозділ був забезпечений молодняком, - зазначив він. - При проведенні тренувань особлива увага приділяється вправам, спрямованим на привиття службовим собакам навиків з пошуку і виявленню наркотичних і вибухонебезпечних речовин, роботі в умовах значного скупчення людей».

Також кінологами ведеться підготовка так званих собак-антитерористів. Такі собаки повинні вміти працювати в умовах дії сторонніх подразників (світло, звук, димова завіса, слизька поверхня, водна перешкода, підйом на висоту тощо).