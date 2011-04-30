У Кабміні чекають нової кризи і наперед вигадують виправдання

Вельми тривожні заяви, озвучені в останні дні керівниками уряду, вказують, що українську економіку невдовзі знову чекають нелегкі часи.

Так, віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко, виступаючи 28 квітня на прес-конференції у Львові, висловив застереження, що якщо законодавство по пенсійній реформі не буде прийняте в червні – на початку липня поточного року, то Україна матиме дуже серйозні проблеми з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

«Я переконаний, що ніколи рада директорів МВФ не дасть грошей Україні, якщо ми не проведемо пенсійну реформу. Там сидітимуть представники європейських країн, які самі ухвалювали рішення про підвищення пенсійного віку. І слухати наші аргументи вони не захочуть, тому що це гроші їх платників податків, і вони знають, як їх використовувати в інших напрямах», - заявив віце-прем'єр.

Крім того, він пояснив, що якщо Україна не прийме пенсійну реформу і не одержить коштів від МВФ, то це одразу приведе до погіршення інвестиційних рейтингів України. «Ми почнемо втрачати інвестиції, і нам буде дуже складно позичати гроші ззовні. І ми вийдемо на ринок внутрішніх запозичень і повторимо помилку уряду Юлії Тимошенко. Тоді запозичення для бюджету були до 30% річних», - розповів Сергій Тігіпко про суть проблем, які виникнуть у разі припинення допомоги від МВФ.

Дійсно, з окресленою віце-прем'єром загрозою важко не погодитися, якщо врахувати досить жорстку позицію МВФ, про яку було офіційно оголошено напередодні. Нагадаємо, глава представництва МВФ в Україні Макс Альєр, виступаючи 26 квітня під час «круглого столу», присвяченого перспективам отримання Україною коштів МВФ, заявив, що першою вимогою Фонду є проведення в Україні пенсійної реформи відповідно до положень, прописаних в програмі співпраці.

Пан Альєр назвав також ще три неодмінні вимоги до української влади: підвищення тарифів на газ і теплопостачання; забезпечення дефіциту «Нафтогазу» на рівні не більше 3%; відміна вимоги обов'язкового викупу Нацбанком рекапіталізаційних облігацій, яка, на думку МВФ, знижує незалежність НБУ.

Проте є великі побоювання, що головна вимога МВФ щодо пенсійної реформи не буде виконана, у зв'язку з чим Сергій Тігіпко і б'є тривогу. Піти на такі непопулярні заходи, як підвищення пенсійного віку, зараз бояться і в Кабміні, і у Верховній Раді, і в адміністрації президента. Оскільки це може стати потужним поштовхом до нових соціальних потрясінь у суспільстві.

Згідно з результатами соціологічного опитування, проведеного з 30 березня по 9 квітня Соціологічною групою «Рейтинг», 40% українців готові особисто відстоювати свої права й інтереси шляхом участі в акціях протесту. А це дуже високий і небезпечний для влади показник.

Крім того, результати також недавнього опитування Центру соціальних і маркетингових досліджень «СОЦИС» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології «КМІС», Центром «Соціальний моніторинг» і Соціологічною групою «Рейтинг» показали майже двократне зниження за рік рейтингу президента Віктора Януковича і значне падіння довіри населення до Партії регіонів.

Згадані соціологічні дослідження чітко демонструють, що співвітчизники незадоволені сьогоднішньою ситуацією в країні, негативно ставляться до реформ, що проводяться зараз в країні і не довіряють влади. Про причини такого ставлення українців до керівництва держави і реформ розповів недавно також Сергій Тігіпко.

«Основна проблема сьогодні - корупція на всіх рівнях. Реформи мають слабку підтримку, тому що в ході реформ влада просить людей потерпіти, але при цьому люди бачать, що влада не особливо терпить. Не «терпить» податкова і митниця, яка з кожного контейнера бере хабарі», - відзначив він минулого тижня на Національному семінарі для журналістів регіональних ЗМІ.

Крім того, Сергій Тігіпко тоді підкреслив, що всі перспективи України залежать від проведення реформ. У той же час він визнав, що «якщо ми хочемо робити реформи, але не змінимо ситуацію з корупцією, якщо ми її не подолаємо, то реформи будуть дуже болісно сприйматися і не будуть підтримані українцями».

Таким чином, віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко де-факто визнав, що реформи в країні не проходять, а далі ситуація в країні може ще більш погіршати. Але він не покладає на себе особисто провину за це. Виходить, що відповідальним є хтось вищий, а таких у владній вертикалі тільки двоє – прем'єр-міністр Микола Азаров і президент Віктор Янукович.

Треба сказати, що глава уряду України також передчуває значні соціально-економічні проблеми в найближчому майбутньому. Тільки він, на відміну від Сергія Тігіпка не може дозволити собі кивати кудись угору, тому вибрав іншу мішень.

Зокрема, на засіданні уряду 27 квітня Микола Азаров заявив про наближення другої хвилі світової кризи. «Відомі експерти, міжнародні фінансові організації попереджають про можливість другої хвилі світової кризи. Симптоми цього очевидні», - повідомив він.

До симптомів прем'єр-міністр відніс стрімке зростання цін на нафту і нафтопродукти, різке подорожчання продуктів харчування в світі і надмірний дефіцит економік держав, що емітують резервні валюти.

Таким чином, і Микола Азаров, і Сергій Тігіпко передбачають наростання кризових явищ в українській економіці в найближчому майбутньому. Тільки називають різні причини майбутнього погіршення ситуації.

Проте від цих їх пояснень не легше буде українському народу, якому, схоже, скоро доведеться ще сильніше затягнути паски. Причому, вже багатьом співвітчизникам стало дійсно очевидно, що більше року нова влада займається не реальними реформами в країні, а лише їх імітацією.

Олександр Безкоровайний