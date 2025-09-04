Обов’язковими умовами для подорожі є квиток для тварини, намордник, повідець та ветеринарний документ.

Державна "Укрзалізниця" оновила правила перевезення домашніх улюбленців, щоб зробити подорожі для пасажирів і тварин зручними та безпечними. Про це повідомляє пресслужба перевізника у Facebook.

Згідно з оновленими правилами, собаки великих порід зростом вище 45 см в холці тепер можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. Для цього обовʼязково мати квиток для тварини, намордник, повідець та ветеринарний документ.

Зазначається, що в купе, спальному вагоні класу "Люкс" і вагонах міжнародного призначення "Ріц" (RIC) слід викупити всі місця. Там дозволено перевозити не більше двох тварин.

У швидкісних поїздах "Інтерсіті+" власникам собак великих порід також слід викупити всі місця, які розміщені єдиним блоком у ряду. Собаки мають перебувати на підлозі біля свого власника, під місцями для сидіння або поруч із ними.

Малі тварини мають подорожувати в переносках у стандартному порядку, для них викуп ряду необов'язковий. Тваринам не можна сидіти на місцях для сидіння та лежати на постільній білизні.

Перевезення собак-поводирів, які супроводжують осіб з інвалідністю, службових собак у супроводі службових осіб та собак у супроводі військовослужбовців, не оплачується. Також не обов’язково викупляти всі місця в купе, "Люксі" або ряд в "Інтерсіті+". Проте, в УЗ радять за можливості все ж викупити місця для комфорту тварини та пасажирів.

Водночас у регіональних поїздах: собаки великих порід можуть їхати тільки в тамбурах першого та останнього вагонів, малі домашні тварини мають перебувати у сумках-переносках, рюкзаках-переносках чи інших ємностях для перевезення зі водонепроникним дном.

Маленькі тварини: коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці, пацюки, кролі тощо під час поїздки мають перебувати у переносці. В поїздах "Інтерсіті" малих тварин слід перевозити в переносках у місцях призначених для багажу або на руках у пасажира.

"Для плацкарту діють такі самі правила для малих тварин до 45 см у холці. Проте з більшими тваринами великих порід проїзд заборонений, адже це вагон відкритого планування. Ми стараємося зробити подорожі комфортними для усіх пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Дрібних кімнатних тварин та декоративних птахів дозволено перевозити в ящиках, корзинах, клітках або контейнерах із водонепроникним абсорбуючим дном. Свійська птиця допускається до перевезення в регіональних поїздах у спеціальних засобах для переміщення, розміри яких не перевищують розмірів, передбачених для ручної поклажі.

Плата за перевезення живих тварин (собак, котів та птахів) у пасажирських вагонах сплачується за особину чи місце за тарифом на перевезення багажу як за 20 кілограмів. Оформлення перевезення здійснюється за багажною квитанцією.

Пасажири зобов’язані:

слідкувати за безпекою тварини та оточуючих;

мати ветеринарні дійсні документи та квиток на тварину, повідець і намордник (для собак великих порід — впродовж усієї подорожі);

потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих.

Пасажирів також закликали брати з собою засоби для прибирання, якщо в дорозі станеться халепа.

"Якщо ви їдете поруч із твариною, але маєте алергію чи відчуваєте дискомфорт, зверніться до провідників або стюардів. Поїзна бригада запропонує інше комфортне місце для подорожі", - додали в УЗ.

В "Укрзалізниці" наголосили, що ці правила діють виключно для подорожей із тваринами Україною.

Нові правила перевезення тварин в транспорті

23 липня стало відомо, що "Укрзалізниця" перед оновленням правил перевезення тварин в поїздах провела консультації з UAnimals, фахівцями Мінрозвитку та транспортними експертами країн-партнерів.

Раніше в Україні також затвердили єдині правила перевезення тварин у міжміських та міжнародних автобусах. У Мінрозвитку тоді повідомили, що це вперше, коли було встановлено єдині вимоги щодо умов транспортування тварин в автобусах. Обовʼязковим для транспортування усіх улюбленців є наявність ветеринарного документа.

