Герман Греф вимагає від влади вийти з періоду керованого охолодження економіки.

Економіка Російської Федерації на четвертий рік війни проти України впритул наблизилася до рецесії. У другому кварталі цього року вона увійшла в стадію "технічної стагнації".

Російський "Інтерфакс" пише, що глава Сбербанку Герман Греф наполягає на істотному зниженні ключової ставки, щоб оживити економіку.

"Другий квартал фактично можна розглядати як технічну стагнацію. Липень і серпень показують досить явні симптоми того, що ми наближаємося до нульових позначок. І, звісно, один із важливих чинників - це, природно, ставка. За нашими оцінками, які ми використовуємо всередині (Сбербанку, - УНІАН), на кінець року ставка буде приблизно на рівні 14%", - заявив Греф.

За його словами, для пожвавлення економіки потрібно, щоб процентна ставка була на рівні хоча б 12%. На цьому тлі він сподівається, що влада не допустить рецесії.

"Важливо вийти з періоду керованого охолодження економіки, щоб це не перетворилося на стагнацію. Потім заводити економіку буде значно складніше, ніж її охолоджувати", - сказав Греф.

Російська економіка виявилася більш стійкою, ніж передбачалося, але після трьох років війни і санкцій вона зіткнулася з численними проблемами.

Ситуація настільки погана, що Москва готується до підвищення податків і скорочення витрат, намагаючись підтримувати високий рівень витрат на оборону, оскільки економіка тріщить по швах під тягарем війни проти України.

Згідно з даними Міністерства економіки РФ, валовий внутрішній продукт за перші сім місяців зріс лише на 1,1%. При цьому нижня межа прогнозу Центробанку на цей рік перебуває на рівні 1-2%.

