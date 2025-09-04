Цей острів розташований у Європі і може запропонувати чудовий відпочинок як молоді, яка полюбляє нічне життя, так і сімейним туристам з дітьми.

Метеорологи, спираючись на температурні дані, розповіли, куди туристам варто вирушити по осіннє сонце, представивши свій список найкращих місць для жовтневого відпочинку.

Зокрема, метеорологічна служба Великої Британії оголосила Лансароте найкращим європейським островом для відпочинку в жовтні, пише Express. Зазначається, що це популярне місце, що входить до складу Канарських островів біля північно-західного узбережжя Африки, в літні місяці переповнене туристами. Однак у жовтні тут набагато спокійніше, але погода все одно чудова.

Середня температура на Лансароте в жовтні становить 26,8°C, що робить його найспекотнішим місцем у Європі в цю пору року.

"Жовтень - ідеальний час для відвідування Лансароте, якщо ви шукаєте сонячне сяйво, в середньому 7 годин на день, і комфортну пікову температуру: в середньому 26,8 °C і 19 °C у нічний час", - повідомляє Метеобюро й додає, що опади в цьому місяці помірні, в середньому 11 мм, і порівняно з літніми місяцями, швидкість вітру в жовтні також знижується до приблизно 18 км/год.

Згідно з дослідженням Національних центрів екологічної інформації, на Лансароте в жовтні буває всього один дощовий день, а швидкість вітру може бути нижчою, ніж у липні, коли на острові набагато більше туристів.

Найкраще місце для відвідування Лансароте в жовтні повністю залежить від того, який відпочинок ви шукаєте. Пуерто-дель-Кармен популярний серед тих, хто шукає бурхливе нічне життя і недорогі курорти. Водночас сімейні відпочивальники віддають перевагу Коста-Тегісе.

Є також Плайя-Бланка, відома своїми пляжами і вважається більш спокійним місцем. Тим, хто хоче відчути автентичність Лансароте, варто розглянути Арресіфе.

Квитки на Лансароте в жовтні, як правило, значно дешевші. Авіакомпанії, такі як Ryanair і Easyjet, пропонують перельоти на острів і назад менш ніж за $135, що робить жовтень привабливим місяцем для економії.

Крім того, Метеорологічне бюро опублікувало список найкращих місць для відпочинку в жовтні по всьому світу, заснований на даних про найкращу погоду.

ТОП-10 місць для відпочинку в жовтні:

Канкун, Мексика - 32,9 °C;

Марракеш, Марокко - 28,3 °C;

Шарм-еш-Шейх, Єгипет - 28 °C;

Лансароте, Іспанія - 26,8 °C;

Кіпр - 26,7 °C;

Гран-Канарія, Іспанія - 26,4 °C;

Кос, Греція - 26 °C;

Ріо-де-Жанейро, Бразилія - 26 °C;

Алгарве, Португалія - 23,2 °C;

Рим, Італія - 22,4 °C.

Раніше УНІАН.Туризм писав про те, що названо найвищу столицю Європи. І примітно те, що в ній немає ні аеропорту, ні поїздів.

