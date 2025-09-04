Ворог часто використовує акваторію, щоб скоротити шлях до обраних цілей.

Тактика, якою користуються російські окупанти, запускаючи купу ударних дронів з боку Чорного моря, властива мухам. Таку думку в ефірі телемарафону висловив речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

"Така тактика є біологічна у мух. Зібратися в купу - чим більше купа, тим більше ймовірність вижити. Так вони розмножуються. Тут так само - зібратися в купу, зайти з моря, де, звісно, тримати оборону важче", - сказав Плетенчук.

Він пояснив, що розмістити у морі достатню кількість відповідних засобів дуже проблематично, а на суходолі тримати оборону простіше.

"За рахунок цього, за рахунок кількості, якась частина має прорватися. Тобто, тактика в принципі дуже радянська, дуже російська. Нічого нового вони тут вигадати не можуть. Застосовують тактики наднизькі польоти, навпаки - на великій висоті польоти, але сам принцип залишається незмінним - зібратися в купу, масовано зайти й постаратися хоча б кудись влучити", - додав речник.

За словами військового, "Шахеди" не завжди йдуть з Чорного моря саме на Одесу чи Одеську область - досить часто регіон стає транзитною зоною. Заходи з морської акваторії окупанти обирають, бо у такий спосіб скорочують відстань суходолом, щоб дістатися до обраних цілей.

Атака "шахедів" на Одещині - що відомо

Нагадаємо, перед атакою з боку Чорного моря десятки російських ударних дронів спочатку збираються над акваторією, де певний час кружляють, а потім хвилями йдуть в атаку. Саме таким чином днями відбулося бомбардування міста Чорноморськ на Одещині.

Про те, що над морем почали збиратися "Шахеди", моніторингові канали почали повідомляти 30 серпня близько о 22:00 - багато дронів "крутилося" в небі, наближаючись до узбережжя Одещини. Потім вони заходили, зокрема на місто Чорноморськ та околиці кількома хвилями протягом кількох годин.

Такої масованої атаки невеликого міста ще не було. Окупанти пошкодили енергетичну інфраструктуру - понад 29 тисяч абонентів залишилося без електроенергії.

