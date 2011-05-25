Росіяни і українці повторюють похід князя Святослава

До Чернігіва на човнах по Десні прибули учасники міжнародного проекту "Ратний шлях".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернігівської облдержадміністрації, учасники проекту відтворюють похід на човнах (965 року) київського князя Святослава за маршрутом "Єлець – Київ".

Похід розпочався 11 травня у селищі імені Карла Лібкнехта Липецької області РФ із зупинками у Льгові, Рильську, Тьоткіному, Путивлі, Батурині і має завершитися 29 травня у Києві. Загальна довжина маршруту – понад 1400 км.

Учасники "Ратного шляху" – 5 українців і 10 росіян, одягнені у спорядження воїнів Х століття, йдуть на двох човнах, які відтворені в 2009 році за старовинними зразками. Постачання суден і загальне майно також відповідає заявленій епосі. Учасники походу пройшли річками Швидка Сосна, Сейм, Десна по території двох держав: Російської Федерації (Липецька і Курська області) та України (Сумська і Чернігівська області).