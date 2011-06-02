Луганські депутати вдарили російською мовою по падінню рейтингу ПР

У п’ятницю мені “дозволили” вільно використовувати російську. На моїй рідній Луганщині облрада надала російській мові статус регіональної. Спроба номер два. Таке саме рішення було прийнято і у 2006 році (згодом суд його скасував).

“Рішення обласної ради ні в якому разі не було спрямоване на обмеження вільного застосування в суспільному житті державної української мови. Охорона і розвиток російської мови як рідної мови переважної більшості населення Луганщини не означає її протиставлення офіційній українській мові, проте зумовлює органічне поєднання застосування української та російської мов у суспільно-політичному житті Луганської області”, – зазначено на офіційному сайті облради.

Відтепер держслужбовці можуть вести документацію і спілкуватися в роботі російською. Хоча очевидно, що й досі вони розмовляли точно не українською.

Виявляється, головна мета такого кроку – “сприяння розвитку культурного багатства і традицій Луганщини, підкреслення важливості міжкультурного діалогу і багатомовності”.

Цікаво, яким чином депутати розвиватимуть багатомовність, якщо в російськомовній (за великими рахунком) Луганщині відтепер ще й діловодство вестиметься мовою сусідньої держави? Як вони “органічно поєднуватимуть” українську й російську, коли українська, якщо й лунає в області – то лише з телеекранів під час трансляції танцювальних чи співочих шоу, які заполонили ефір.

Звісно, в Україні не кожен чиновник спроможний опанувати державну мову, що вже казати про мову міжнародного спілкування – англійську. Але жодних гарантії, що вони добре знають ту саму російську, – теж немає.

Луганські депутати, продемонструвавши небачену одностайність (усі 110 осіб проголосували “за”), нібито турбувалися про електорат і своїм рішенням “відобразили волю виборців” (яких навіть не запитали).

Але це не що інше як звичайнісіньке окозамилювання.

За перший квартал 2011 регіон показав найгірші в Україні фінансові результати підприємств, найнижчі показники введення в експлуатацію житла, а також народжуваності. У рейтингу губернаторів очільник Луганщини Володимир Пристюк – другий з кінця. Гірша ситуація тільки на Чернігівщині.

Результати соціологічного дослідження «Проблеми й очікування мешканців Луганської області», проведеного у квітні 2011 року, свідчать, що найбільше людей турбують високі ціни й низькі зарплати, висока вартість комунальних послуг і рівень медичного обслуговування, безробіття та інфляція. Мовне питання в цьому переліку відсутнє. Але не в змозі, чи радше не бажаючи розв’язувати суспільно важливі проблеми, чиновники приймають рішення про запровадження російської як другої офіційної, зокрема, посилаючись на програму Януковича «Україна для людей». Наче хтось колись забороняв російську чи утискав російськомовних, тим паче на Донбасі.

Але найцікавіше, що, за даними вищезгаданого дослідження, на Луганщині рейтинг Партії регіонів упав за 6 років майже на 24%. Якщо в грудні 2005 року він сягав 54%, то в березні 2011 року – 30,4%.

Загрозливий дзвіночок. За такі показники можуть і від “годівниці” відлучити. Тож треба діяти. От і вирішили, напевно, луганські депутати вдарити російською мовою по падінню рейтингу ПР.

Але людей не обдуриш. Вони бачать, що ціни в регіоні не поступаються столичним, що комунальні послуги одні з найдорожчих по Україні, що ліфти не працюють роками, а гаряча вода припинилася ще в далеких 90-х. І всюди – бездоріжжя, особливо в напрямку Російської Федерації.

Якщо все так і лишатиметься, то рейтинг ПР і далі падатиме, причому в геометричній прогресії. І тут ніякі “языки” не допоможуть.

Анна Ященко