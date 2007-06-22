Мощі апостола Луки перевезені до Києва

Мощі апостола та євангеліста Луки 22 червня доставлені з Санкт-Петербурга до Києва, передає РІА Новости. У президентському залі аеропорту християнську святиню зустрів єпископ Бориспільський Антоній, відправивши перед мощами молебень.

Голова Луки постійно зберігається в Свято-Пантелеймоновом монастирі на горі Афон в Греції. Решта мощів євангеліста, шанованого католицькою церквою, знаходяться в Італії, в Падуї.

9 червня мощі з афонского монастиря були доставлені до Храму Христа Спасителя в Москві, 17-го до Олександро-Невської Лаври в Санкт-Петербурзі. Принесення до міст Росії, України і Білорусії організоване Фондом Андрія Первозванного.

Як свідчить Євангеліє, під час розп`яття Ісуса апостол Лука серед небагатьох вірних "стояв вдалині і дивився на це". Після Воскресіння Христа і зішестя Святого Духу на апостолів святий Лука знайшов дар зцілення хвороб і вигнання бісів. Він став супутником первоверховного апостола Павла, який відгукувався про нього, як про "лікаря улюбленого".

У Римі апостол Лука написав Євангеліє, що ввійшло до Нового Заповіту нарівні з Евангеліями від Матвія, Марка та Івана, а також книгу "Діяння святих Апостолів".

За свідченням стародавніх церковних письменників, Лука був також першим іконописцем: виконуючи бажання християн, він написав фарбами образ Богородиці, яка тримає на руках Передвічного Немовля. Після мученицької смерті апостолів Петра і Павла святий Лука залишив Рим і продовжив проповідь християнства в Ахайї (Греція), Лівії, Єгипті і Фіваїді (Верхній Єгипет). А у віці 85 років і сам прийняв мученицьку смерть через розп`яття на оливковому дереві у Фівах.