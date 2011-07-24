Daewoo, протаранений Тойотою, згорів з пасажирами

Учора о 22.14 у Роздільнянському районі Одеської області на 434-му км автодороги «Київ – Одесса», водій автомобіля «Toyota Rav4» скоїв бокове зіткнення з легковим автомобілем «Daewoo Lanos», який здійснював розворот у міжсмуговому проїзді.

Внаслідок ДТП загинуло 4 особи та 1 особу з травмами у важкому стані госпіталізовано, автомобіль «Daewoo Lanos» згорів, повідомляє прес-служба МНС.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Одеській області.