Daewoo, протаранений Тойотою, згорів з пасажирами
11:08, 24 липня 2011Разное
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Трагедія під Одесою
Учора о 22.14 у Роздільнянському районі Одеської області на 434-му км автодороги «Київ – Одесса», водій автомобіля «Toyota Rav4» скоїв бокове зіткнення з легковим автомобілем «Daewoo Lanos», який здійснював розворот у міжсмуговому проїзді.
Внаслідок ДТП загинуло 4 особи та 1 особу з травмами у важкому стані госпіталізовано, автомобіль «Daewoo Lanos» згорів, повідомляє прес-служба МНС.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Одеській області.
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