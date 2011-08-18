Навіть «натренований» російський бізнес втікає з України через корупцію

Раніше вважалося, що звиклі до всесилля корупції на батьківщині російські бізнесмени почуваються в Україні як риба у воді. Зокрема, «великодосвідчені» російські підприємці кинулися дружними рядами в Україну відразу після того, як тут почалася приватизація державних підприємств. Правдами й неправдами вони скуповували багато великих і середніх українських компаній – нафтопереробних, газорозподільних, суднобудівельних, металургійних, торгових і т.д., і т.п.

Проте останнім часом – після приходу до влади команди Януковича – навіть, як то кажуть, росіяни, які бачили усяке, не витримують в Україні і виводять звідси свій бізнес. Зокрема, днями стало відомо, що російський мобільний ритейлер «Євросєть» прийняв рішення майже ліквідувати значну частину своїх магазинів в Україні. Про це повідомив у Twitter менеджер виробника телефонів Fly Євгеній Козлов, пославшись на інформацію українського офісу.

Як розповів потім президент «Євросєті» Олександр Маліс, компанію не влаштовує ділове середовище в Україні, через яке рентабельність бізнесу тут нижча, ніж у Росії і Білорусії. Багато місцевих ритейлерів на відміну від «Євросєті» вважають за можливе не платити податки, часті поліцейські перевірки, - поскаржився він.

Треба відзначити, що «Євросєть» уже давно скорочує свій бізнес в Україні. У проспекті, випущеному напередодні того, IPO, що планувався на квітень 2011 року, «Євросєть» повідомляла, що в кінці 2008 року у неї було 398 українських салонів, а в кінці 2010 року – лише 275. Зараз же, за словами президента компанії, їх залишилося 200 і до кінця року закриються ще близько 50 найменш нерентабельних.

Тобто, з кінця минулого року по кінець нинішнього число магазинів «Євросєті» в Україні зменшиться практично удвічі. А однією з головних причин відходу бізнесу, як випливає зі слів пана Маліса, є корупція в Україні. Адже саме корупцією можна пояснити ухиляння від сплати податків багатьма українськими ритейлерами, що є, крім усього іншого, порушенням принципів чесної конкуренції. Тоді як салони «Євросєтіі» зазнають частих «наїздів» з боку українських фіскальних органів.

Свідоцтвом дуже поганих умов для ведення іноземцями бізнесу в Україні став і недавно опублікований огляд компанії Cartus (Денбері, США), згідно з яким наша країна зайняла 31-е з 44-и місць серед країн, що розвиваються, яких міжнародні корпорації розглядають як місце для організації свого бізнесу. Такі дані засновані на опитуванні представників 116 міжнародних корпорацій, які відправляють в інші країни від десятків до тисяч співробітників на рік. Згідно з опитуванням, перше місце зайняв Китай, друге - Індія, третє – Бразилія, четверте - Росія. До першої десятки також увійшли Філіппіни, Південна Африка і В`єтнам, які до цього ніколи не були серед перших 25 країн. Ну а Україна опинилася в аутсайдерах навіть серед країн, що розвиваються. Причому зрозуміло, що провиною цьому знову таки є корупція.

Цікаво, що щорічний рейтинг держав світу, що складається авторитетною антикорупційною компанією «Transparency International», був в України за 2010 рік дещо краще, ніж у Росії. Зокрема, Україна мала 2,4 бала і займала 134 місце, а Росія з її балом 2,1 була на 154-й позиції. Проте цей рейтинг корупції базується на опитуваннях і дослідженнях, проведених по вересень 2010 року, тому на нього частково зробила вплив ситуація в країні у 2009 році і в перші місяці 2010 року, коли в Україні правила попередня влада. Тому вельми цікаво буде порівняти рейтинги України і Росії від «Transparency International» за 2011 рік, які будуть оприлюднені вже за кілька місяців. Цікаво, як пояснять в адміністрації президента Януковича і в уряді Азарова, якщо цього року Україна «обжене» Росію за рівнем корупції? А, швидше за все, саме так і станеться.

Аркадій Кашуба