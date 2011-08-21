На виставці пісочних скульптур у Києві (фото)

У фестивалі "Місто майбутнього" у Києві взяли участь близько 20 скульпторів, серед яких професійні митці, які брали участь в Міжнародних фестивалях пісочних скульптур.

Піщана експозиція присвячена темі перспективного розвитку різних напрямків столиці: зокрема, фігура крота символізує розвиток столичної підземки; футбольні бутси - футбольний дух Києва напередодні Євро - 2012; комп`ютер - стрімкий розвиток інформаційних технологій у столиці.

Планується, що скульптури з піску простоять на Оболонській набережній близько тижня.

Фото Олексія Чернишова / УНІАН

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