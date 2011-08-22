Виставку ретро-автівок приурочили до Дня Незалежності і не тільки

У Запоріжжі 24 серпня пройде виставка ретро-автомобілей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облдержадміністрації з посиланням на начальника управління культури і туризму ОДА Ірину КОНАРЬОВУ, «у День Незалежності на центральну площу Запоріжжя прибуде кавалькада ретро-автомобілей, де відбудеться виставка автотехніки, пройдуть конкурси і вікторини для учасників заходу і місцевих жителів на знання історії автомобілізму, історії України і безпосередньо свого міста».

За інформацією прес-служби облдержадміністрації, цей захід приурочено не лише до святкування 20-річчя Незалежності України, а й до святкування 100-річчя низки автоклубів України.

У зв`язку з цим участь у ньому візьмуть ретро-автомобілі з усієї України, які у рамках святкових автоперегонів «Сто років у дорозі», приурочених до 100-ї річниці «Севастопольського міжнародного автопробігу на приз імператора 1911 року», відвідають з 23 до 28 серпня Харків, Дніпропетровськ, Мелітополь, Сімферополь, Севастополь, Херсон, Миколаїв і Одесу.