На Київщині відбулися урочистості з нагоди Дня Державного прапора

Сьогодні на Київщині у всіх районних центрах та містах обласного значення відбулися урочисті заходи, присвячені Дню Державного прапора.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації, біля всіх адміністративних будинків органів влади області було піднято державні прапори.

Біля будівлі Київської ОДА урочисту церемонію підняття проводив губернатор області Анатолій ПРИСЯЖНЮК, який, серед іншого, зазначив, що завдяки самовідданій праці громади Київщини примножується слава держави, зміцнюється незалежність України.

Також під час урочистостей з нагоди Дня Державного прапора керівники Київщини вручили паспорти 16-річним молодим людям. А у приміщенні облдержадміністрації було проведено виставку-ярмарок народних майстрів, на якій представлено ексклюзивні вироби ручної роботи: родинні обереги, вироби із кварцу, декоративні прикраси, флористику тощо.