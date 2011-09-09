Через 10 років дороги будуть не гірші за східноєвропейські

Україна в найближчі чотири роки матиме кілька автострад європейської якості.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, про це сказав віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ.

«План розвитку доріг на найближчі чотири роки дасть Україні змогу мати справді кілька європейських автострад», - сказав він.

Зокрема, за словами Б.КОЛЕСНІКОВА, трасу Київ-Житомир планується добудувати до кінця жовтня 2011 р., роботи з упорядкування завершаться в березні-квітні 2012 р.

Міністр зазначив, що в цілому Україна вже за 10 років матиме дороги європейського зразка.

«Хоча за оцінкою УЄФА Україні потрібно 30 років, я думаю, Україна справиться за 10 років - щоб дороги не гірші, аніж східноєвропейські», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня відкрито рух на ділянці завдовжки 88,1 км автомобільної дороги М-02 Кіпті - Глухов - Бачевськ - ділянка від Сумської області до державного кордону України з Росією.