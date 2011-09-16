Висооктановий бензин "бодяжили" з низькоякісного

У Луганську припинили діяльність цеху з незаконного виробництва бензину, повідомили УНІАН в Управлінні податкової міліції ДПАУ в Луганській області.

Встановлено, що бензин марок А-92 і А-95 виготовлявся шляхом змішування низькоякісних бензинів з високооктановими добавками і присадками, використанням спеціальних каталізаторів. Цю суміш надалі підпільники реалізовували через мережу АЗС Луганської області.

Усього вилучено 116 тис. літрів бензину орієнтовною вартістю 1,3 млн. грн., 11 місткостей об`ємом 45-69 кубічних метрів орієнтовною вартістю 500 тис. грн. і обладнання на суму 200 тис. грн.