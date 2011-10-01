Тролейбус на смерть переїхав дівчину з мобільним телефоном

У Чернівцях неподалік Центрального автовокзалу тролейбус на смерть переїхав 22-річну дівчину.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Управління ДАІ УМВС в Чернівецькій області Іван ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, молода жінка переходила дорогу в недозволеному місці і потрапила під колеса тролейбуса. За його словами, від отриманих травм вона померла на місці пригоди.

За попередньою інформацією, дівчина вийшла з-за інших транспортних засобів, і водій тролейбуса не помітила її. Тролейбус їхав у напрямку центру міста.

Водія тролейбуса, 61-річну жінку, яка має стаж водіння тролейбусом близько сорока років, госпіталізовано. Їй на місці події стало зле.

Наразі всі обставини з’ясовують слідчі.

За словами свідків події, рух у районі автовокзалу час аварії був досить інтенсивним. Жінка стояла на тротуарі, в обидва боки рухалося багато машин, коли наблизився тролейбус, жінка за межами переходу встигла дійти до середини дороги. У той вона час розмовляла по мобільному телефону. Дівчина спіткнулася, вдарилася об тролейбус і впала прямо під колеса.