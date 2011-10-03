Проти активіста, який відкусив палець охоронцеві міськради, порушили справу

У Луганську стосовно представника громадськості Михайла ПАЩУКА, який 30 вересня у міськраді відкусив фалангу пальця охоронцю, сьогодні порушено кримінальну справу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник відділу зв`язків із громадськістю УМВС Луганська Валентина КРЕМЕНЧУЦЬКА.

Справу порушено за ст. 196 ч. 3 Кримінального кодексу (хуліганство).

30 вересня після надання свідчень у райвідділі міліції М.ПАЩУКА відпустили під підписку про невиїзд. Сьогодні у призначений час М.ПАЩУК з`явився до райвідділу. За словами В.КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ, М.ПАЩУК шкодує про свій вчинок, запевняє, що не збирався наносити каліцтва охоронцю, а лише оборонявся.

В.КРЕМЕНЧУЦЬКА також повідомила, що охоронець перебуває у лікарні. Операція з відновлення фаланги пройшла невдало, частину фаланги, що залишилася, ампутували.

Як повідомляв УНІАН, інцидент за участі громадського активіста М.ПАЩУКА стався на сесії Луганської міської ради вранці 30 вересня. Відмова депутатів надати йому слово для оголошення резолюції мітингу призвела до того, що він самовільно вийшов на трибуну. Спроба охоронця вивести М.ПАЩУКА із сесійного залу закінчилася тим, що активіст відкусив охоронцю фалангу пальця.