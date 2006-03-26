У Києві випробовують нову виборчу технологію

Їй-Богу хочу лаятися! Вистояла годину в черзі, щоб отримати виборчі бюлетені, плюнула й пішла геть. Такого не робилося навіть за ковбасою при “совку”.

Питаю знайомих – така ситуація всюди по Києву: на кожній дільниці черги, щоб отримати бюлетені треба вистоювати по дві – три години. Невже цього не можна було передбачити? Та ж із бюджету пішли колосальні гроші на виборчу кампанію. Давидович хвалився, що бюлетень захищений краще, ніж американський долар. Ліпше б він захистив виборця, нас із вами... Невже не можна було збільшити кількості членів виборчих дільниць?

Знаю точно, що із моїх знайомих троє відмовилися голосувати через черги. Це переважно молоді люди – “електорат” самі знаєте кого (не називатиму, поки тривають вибори).

Така організація роботи в Києві - не що інше, як технологія, за якою стоїть відома політична сила. Відомо, що пенсіонери голосують уранці, коли черг ще немає. Та й терплячості в них більше – її вони загартували в радянські часи. А молодь, яка любить поспати, спробуй змусити постояти в черзі... Тож неважко передбачити, по кому така технологія б’є.

Ілона Вишинська, м. Київ