На Донеччині змагалися кухарі дитсадків

У Краматорську Донецької області відбувся кулінарний конкурс серед кухарів дошкільних установ міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради Краматорська, школа майстерності для кухарів дитячих садків відбулася за ініціативою заступника міського голови Марини КАРАВАН і під патронатом міського управління освіти під девізом «Кухар - не тільки смачно, а й почесно».

Основною метою заходу організатори назвали підвищення престижу діяльності цієї категорії працівників, розповсюдження кращого досвіду приготування страв дитячого харчування і підвищення професійної майстерності.

Відбулася презентація перспективного меню і картотеки улюблених страв вихованців дошкільних установ, виставка-дегустація страв, що використовуються в дитячому харчуванні.

Журі обрало серед 34-х учасників трьох кращих кухарів.