Автор книжки про зуби відомих людей купив зуб Джона Леннона

Канадський стоматолог купив на аукціоні один з рідкісних сувенірів - пожовклий зуб, вирваний легендарним "бітлом" Джоном Ленноном більше сорока років тому, повідомляє Бі-бі-сі.



Майкл Жук заплатив понад тридцять тисяч доларів за пожовклий корінний зуб зі значною порожниною всередині.



Зуб був піднесений Ленноном як сувенір його покоївці наприкінці 1960-х років.



Жук, який написав книгу про зуби знаменитостей, вважає, що хоча деякі люди вважатимуть зуб жахливим, іншим він сподобається. Щоб довести це, він планує взяти корінний зуб Леннона в турне по стоматологічних училищах.



Леннон віддав раніше вирваний ним самим зуб своєї покоївці Дот Джарлетт (Dot Jarlett), яка працювала в його будинку в Кенвуді наприкінці 1960-х років, пише РІА "Новости". Він попросив її подарувати зуб доньці як сувенір. Але потім цей сувенір опинився в колекції пам'ятних речей рок-музикантів, що належить засновнику музичного лейблу Creation Records Алану Макгі (Alan McGee). Той вирішив розпродати реліквії, заявивши, що втомився від рок-індустрії.



Аукціон, на якому був проданий зуб Леннона, організував аукціонний будинок Omega Auctions. Серед інших лотів були оригінальний текст контракту Creation Records з групою The Jesus and Mary Chain, а також листи, отримані Макгі від різних знаменитих людей і політиків, у тому числі - колишнього британського прем'єра Тоні Блера.