З 14 серпня три райони Києва залишаться без гарячої води

З 14 до 28 серпня у зв’язку з випробуванням теплових мереж буде припинено постачання гарячої води частково у Голосіївському, Печерському, Дарницькому районах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі АЕК «Київенерго», на два тижні без гарячої води залишаться будинки, до яких підведено тепломережі від тепломагістралей № 3,4,5,6,7 ТЕЦ-5, житлові масиви Теремки-1, Теремки-2, Деміївка (частково), Саперна Слобідка, Позняки, Осокорки (частково).

Випробувальні зони теплових мереж розміщені в межах: вулиць Ревуцького, Вишняківської, Крушельницької, Гмирі, проспекту Бажана, Дніпровської набережної, вулиці Ахматової, проспекту Григоренка, вулиці Драгоманова (Дарницький район);

залізничної колії, вулиці Саперно-Слобідської, проспекту Науки, вулиці Голосіївської, Голосіївського проспекту, вулиць Героїв Оборони, Потєхіна, Заболотного, Лятошинського, Крейсера “Аврори”, Якубовського, Ломоносова, Васильківської, Стельмаха, Кустанайської, Кустанайського провулку, Червонозоряного проспекту (частково), вулиць Кіровоградська, Фрометівська, Ямська, Федорова, Димитрова, Антоновича, Фізкультури, Велика Васильківська (Голосіївський район);

вулиць Велика Васильківська, Димитрова, Анрі Барбюса, Лабораторного провулку, вулиць Літня, Щорса, Предславинська, Лумумби, Ковпака, Кудрі, Чеська, Менделєєва, Філатова, бульвару Дружби народів (Печерський район).

“Київенерго” попереджає, що у разі виникнення пошкоджень теплових мереж подавання гарячої води затримуватиметься на час, необхідний для їх ремонту, про що буде додатково повідомлено житлово-експлуатаційні організації.

У разі виявлення провалів та місць виходу гарячої води на поверхню у місці пошкоджень теплових мереж мешканці столиці можуть звернутись до фахівців за телефонами: Дарницький район - 566-13-48, 570-33-04 ; Голосіївський район (Теремки-1, Теремки-2, Деміївка ) - 249-47-29 , 529-88-75; Печерський, Голосіївський райони - 528-11-69 , 272-23-73, 529-88-75.

Довідки за телефоном інформаційно-довідкової служби „Київенерго” - 088.