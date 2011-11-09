Водолази продовжують пошуки керівника відділу боротьби з корупцією

Водолази Управління МНС у Херсонській області продовжують пошуки керівника відділу боротьби з корупцією при облдержадміністрації полковника Сергія КРАСНОВСЬКОГО, який зник 10 днів тому.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС, водолази з 31 жовтня і до теперішнього часу продовжують пошуки С.КРАСНОВСЬКОГО, який зник на річці. Через відсутність інформації про точне місце зникнення і каламутну осінню воду у річці пошуки ускладнені.

Як повідомило джерело в правоохоронних органах області, Голопристанський райвідділ міліції за фактом зникнення чиновника порушив кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Інші подробиці розслідування поки не розголошуються.

Як повідомляв УНІАН, С.КРАСНОВСЬКИЙ 31 жовтня на гумовому човні з мотором поїхав рибалити на річку Конку і зник.

"Човен, на якому С.КРАСНОВСЬКИЙ виїхав з обласного центру, згодом знайшли біля човнової станції "Азимут" села Кардашинки Голопристанського району. Мотор був у робочому стані, на борту знаходилися нерозпаковані снасті і навіть пляшка коньяку. А от власника не було, і ніхто з селян незнайомої людини біля станції не зустрічав", - пише газета «Голос України».

Встановлено, що у день виїзду на рибалку С.КРАСНОВСЬКИЙ кілька разів спілкувався за допомогою мобільного телефону зі своїми колегами по службі. "Востаннє його розмова перервалася на півслові, наче хтось висмикнув апарат з руки співбесідника. З того часу начальник відділу ні з ким на зв'язок не виходив", - пише газета.

За інформацією видання, представники податкових органів не виключають, що С.КРАСНОВСЬКИЙ виявив факти зловживань, почав їх розслідувати. Це, на їх думку, і стало причиною його зникнення.

"Голос України" також повідомляє, що у серпні 2011 року за матеріалами відділу боротьби з корупцією при ОДА було порушено кримінальну справу щодо кількох співробітників Державної податкової інспекції Херсона за фактами зловживання службовим становищем і посадової підробки.