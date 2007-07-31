Селяни знайшли порозуміння з кабанами

Мешканцям молдавського села Протягайлівка у околицях міста Бендери вдалося добитися мирного співіснування із зграєю диких кабанів, які мешкають в сусідньому Гербовецькому лісі. Про це повідомляє Лента.руз посиланням на ІА "Новий регіон".

За даними агентства, селяни стали підгодовувати тварин, які страждають від засухи, а ті, в свою чергу, припинили робити набіги на їх господарства.

У Гербовецькому лісі розташовані мисливські угіддя, проте масовий відстріл кабанів там заборонений. Лісники, до яких звернулися місцеві жителі, заявили, що не можуть стежити за тим, як тварини поводяться за межами лісу. Селяни тим часом були стурбовані матеріальними втратами, а також побоювалися, що кабани можуть напасти на дітей.

Тож місцеві власті вирішили відвезти до лісу корм і воду для кабанів. Після цього набіги припинилися: протягом останнього тижня тварини не з`являлися на городах.