На Хрещатику автомобіль збив даїшника
19:02, 10 листопада 2011Разное
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Кілька хвилин тому...
У Києві на перетині вулиць Хрещатик та Прорізна автомобіль збив співробітника ДАІ.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Києві, дорожньо-транспортна пригода сталася кілька хвилин тому.
Наразі постраждалому співробітнику ДАІ надає допомогу бригада лікарів «швидкої допомоги», на місці працюють слідчо-оперативні групи.
Подробиці інциденту з’ясовуються.
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