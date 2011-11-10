На Хрещатику автомобіль збив даїшника

У Києві на перетині вулиць Хрещатик та Прорізна автомобіль збив співробітника ДАІ.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Києві, дорожньо-транспортна пригода сталася кілька хвилин тому.

Наразі постраждалому співробітнику ДАІ надає допомогу бригада лікарів «швидкої допомоги», на місці працюють слідчо-оперативні групи.

Подробиці інциденту з’ясовуються.