У столичній міліції наполягають: даїшника збили

В столичній міліції наполягають, що співробітник ДАІ постраждав під час дорожньо-транспортної пригоди на Хрещатику.

Як зазначили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві, ДТП сталося близько 18.30.

За попередніми даними, автомобіль «Бентлі» почав рухатися Хрещатиком в напрямку Бесарабської площі на сигнал регулювальника, що забороняв рух.

В цей же час з вулиці Прорізної почав рухатися автомобіль Мерседес», внаслідок чого сталося зіткнення обох іномарок. В результаті постраждав співробітник ДАІ, якого з переломом ноги було госпіталізовано до однієї з київських лікарень.

Крім того, як зауважили у міліцейському главку, під час ДТП, крім двох вказаних автомобілів, зіткнулися ще близько 10.

Наразі на місці пригоди працюють слідчо-оперативні групи, особи водіїв та винуватців пригоди з’ясовують.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ДАІ спростували інформацію ГУ МВС про те, що в центрі Києва автомобіль збив співробітника ДАІ.

За їх даними, постраждав пішохід, який госпіталізований з переломом ноги.