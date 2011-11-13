На Волині підірвали німецьку авіабомбу

На Волині знешкоджено 250-кілограмову німецьку фугасну авіаційну бомбу часів війни.

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Управління МНС України в Волинській області.

Бомбу було знайдено у Ковелі на вулиці Володимирській під час будівельних робіт. Поруч з місцем виявлення бомби розташовані автомагістраль міжнародного сполучення, будівлі громадського та промислового призначення.

За допомогою автомобільного крану піротехніки підняли авіабомбу на піщану «подушку» на кузов вантажного піротехнічного автомобіля і транспортували за межі міста на спеціальний майданчик підриву, де перевантажили в яму глибиною 5 м.

Бомбу обклали тротилом і з відстані 2-х кілометрів активували заряд вибухової речовини.