Рено зіткнувся з вантажним поїздом на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області при зіткненні автомобіля з потягом 2 осіб загинули, ще одна – постраждала.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, аварія сталася 15 листопада о 19.15 у Криничанському районі на регульованому залізничному переїзді (перегін Милорадовка – Кудашево).

Водій легкового автомобіля „Рено” на червоний сигнал світлофору виїхав на переїзд та допустив зіткнення з вантажним поїздом.

Затримка руху на залізниці склала близько трьох годин.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.