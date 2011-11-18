Шампанське по $4 тис. за пляшку викликало бунт
Такої суми нігерійцю вистачає на 11 років
У Нігеріїрекламашампанськоговартістюмайже чотиритисячі доларівзапляшкупризвеладо народних хвилюваньунайбільшомумісті країни-Лагосі,повідомляєБі-бі-сі.
Попри величезнінафтовібагатствакраїни, більше половининігерійцівживутьна меншніж доларза день.
Продуктпідназвою "Ангельськешампанське" буврозробленийбританськимпідприємцем,якийвважав,що напійприпаде до смакумісцевій еліті.
До речі, саме сьогодні американськийжурналForbesвпершесклаврейтингнайбагатшихлюдейАфрики.І першупозиціюпосідаєвласникцементнихпідприємств ...вНігерії- АлікоДангот, йогобагатствооцінюєтьсяв 10 мільярдівдоларів.Заним -НікіОппенгеймер, главапівденноафриканськоїалмазодобувноїкомпаніїDe Beers.
Загальний статоксорокаучасниківрейтингу -близько 65мільярдів доларів.НайбільшеафриканськихмільярдерівживевЄгипті.