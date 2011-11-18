Шампанське по $4 тис. за пляшку викликало бунт

01:54, 18 листопада 2011
Разное
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Такої суми нігерійцю вистачає на 11 років

У Нігеріїрекламашампанськоговартістюмайже чотиритисячі доларівзапляшкупризвеладо народних хвилюваньунайбільшомумісті країни-Лагосі,повідомляєБі-бі-сі.

Попри величезнінафтовібагатствакраїни, більше половининігерійцівживутьна меншніж доларза день.

Продуктпідназвою "Ангельськешампанське" буврозробленийбританськимпідприємцем,якийвважав,що напійприпаде до смакумісцевій еліті.

До речі, саме сьогодні американськийжурналForbesвпершесклаврейтингнайбагатшихлюдейАфрики.І першупозиціюпосідаєвласникцементнихпідприємств ...вНігерії- АлікоДангот, йогобагатствооцінюєтьсяв 10 мільярдівдоларів.Заним -НікіОппенгеймер, главапівденноафриканськоїалмазодобувноїкомпаніїDe Beers.

Загальний статоксорокаучасниківрейтингу -близько 65мільярдів доларів.НайбільшеафриканськихмільярдерівживевЄгипті.

 

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