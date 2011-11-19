Шварценеггер отримав травму голови

Зажило мов на Термінаторі

Екс-губернаторамериканськогоштатуКаліфорнія, відомийголлівудськийакторАрнольдШварценеггеротримавлегкутравмуголови назйомкахбойовика"Останнябитва",повідомляєРадіоСвобода.



Обставини неуточнюються.Відомолише,що у акторабуланевеликакровоточиварананачолі,і після втручаннялікарів вінвжечерезгодинузнову бувназнімальномумайданчику.



Убойовику,першому післявідставки,64-річнийакторграєшерифаневеликогомістечка,якийпротистоїтьватажковіодного знаркокартелів.Зйомкифільму проходятьуштатіНью-Мексико.

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