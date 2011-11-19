Шварценеггер отримав травму голови
01:50, 19 листопада 2011Разное
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Зажило мов на Термінаторі
Екс-губернаторамериканськогоштатуКаліфорнія, відомийголлівудськийакторАрнольдШварценеггеротримавлегкутравмуголови назйомкахбойовика"Останнябитва",повідомляєРадіоСвобода.
Обставини неуточнюються.Відомолише,що у акторабуланевеликакровоточиварананачолі,і після втручаннялікарів вінвжечерезгодинузнову бувназнімальномумайданчику.
Убойовику,першому післявідставки,64-річнийакторграєшерифаневеликогомістечка,якийпротистоїтьватажковіодного знаркокартелів.Зйомкифільму проходятьуштатіНью-Мексико.
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