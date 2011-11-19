Шварценеггер отримав травму голови

01:50, 19 листопада 2011
Разное
2153 0

Зажило мов на Термінаторі

Екс-губернаторамериканськогоштатуКаліфорнія, відомийголлівудськийакторАрнольдШварценеггеротримавлегкутравмуголови назйомкахбойовика"Останнябитва",повідомляєРадіоСвобода.

Обставини неуточнюються.Відомолише,що у акторабуланевеликакровоточиварананачолі,і після втручаннялікарів вінвжечерезгодинузнову бувназнімальномумайданчику.

Убойовику,першому післявідставки,64-річнийакторграєшерифаневеликогомістечка,якийпротистоїтьватажковіодного знаркокартелів.Зйомкифільму проходятьуштатіНью-Мексико.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter