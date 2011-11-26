Контрабандисти організували невеличкий аеродром у Закарпатті

На Закарпатті прикордонники затримали маломірний літальний апарат, з використанням якого контрабандисти переправляли з Румунії цигарки.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, прикордонники відділу «Тячів» отримали оперативну інформацію, що за допомогою літака планується спроба порушити кордон. Невдовзі вони помітили маломірний літак, який на невеликій висоті летів з Румунії в Україну. Організувавши пошук охоронці кордону знайшли його за 10 кілометрів від кордону на околиці села Вонігове.

На місці приземлення одномоторного двомісного літака також затримали трьох українців, два автомобілі «Форд» та «Шевроле», два ящики сигарет та дві каністри з пальним. На місцевості порушники організували невеличкий аеродром. Обладнали злітну смугу, розтягнули гірлянду для підсвітки, а на кінці смуги поставили кунг від командно-штабної машини. У ньому вони облаштували диспетчерську та місце для охоронця – поставили ліжко, стіл, радіостанцію, ноутбук, систему навігації та прожектор.

За даним фактом поінформовано правоохоронні органи та румунських прикордонників. Наразі охоронцями кордону разом зі співробітниками СБУ проводиться розслідування.