Експерти: більшість блокбастерів демонструється з порушенням закону

Експерти заявляють, що іноземні фільми в Україні транслюються незаконно, оскільки плівкові копії тиражувалися за межами України. Опитування експертів було проведено сайтом «Оглядач».

Нагадаємо, Закон України «Про кінематографію» визначає, що «Державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрації на території України іноземних фільмів видається тільки за умови тиражування їх фільмокопій на території України».

Водночас, як повідомила заступник глави Державного агентства України з питань кіно Лідія КЛИМЕНКО, станом на 18 листопада 2011 року «на екрани українських кінотеатрів вийшло 183 іноземних стрічки. Копії іноземних стрічок, що вийшли на екрани України в 2011 році, тиражують на копіювальних студіях в країнах Європи». За словами Л.КЛИМЕНКО, на сьогоднішній день кількість копій, необхідних для забезпечення дистрибуції фільмів, які виходять у прокат на території України, більша, ніж технічні можливості вітчизняних копіювальних фабрик».

За словами заступника глави Державного агентства України з питань кіно, «у 2011 році в прокат на території України вже вийшло 3674 фільмокопії. Обладнаний сучасною кінокопіювальною технікою Національний центр Олександра Довженка (колишня кінокопіювальна фабрика) поки не робить масового копіювання фільмокопій, оскільки на підприємстві вже довгий час продовжується процес налаштування технологічного процесу. Після завершення цих робіт Центр запрацює на повну потужність, і дистриб`ютори зможуть в повному об`ємі користуватися його послугами».

В той же час, представники найбільших дистриб`юторських компаній стверджують, що мають всі необхідні дозволи від Міністерства культури для демонстрації іноземних фільмів, не дивлячись на те, що копії виготовлені за межами країни.

Так, Богдан БАТРУХ, власник найбільшої кіно дистриб`юторської компанії України B&H Film Distribution (представляє інтереси Sony Pictures, Paramount Pictures, Walt Disney Pictures, Universal Pictures) заявляє, що Міністерство культури не перешкоджає демонстрації в Україні стрічок, що тиражуютьcя за кордоном, а процедура отримання необхідних дозволів досить прозора. Компанія не приховує, що плівкові копії свіжих голлівудських блокбастерів зроблені за кордоном. Зокрема, сорок плівкових копій мультфільму «Кіт у чоботях» тиражувалися на території Італії, так само як і близько тридцяти копій мультфільму «Пригоди Тінтіна: Таємниця Єдинорога».

Б.БАТРУХ також підкреслив високу вартість виготовлення копії в Україні: «На жаль, метр копії в Україні - 0,48 дол. – коштує удвічі дорожче за метр в Італії - 0,24 дол. Ціни у нас завищені необгрунтовано, думаю, є люди, яким це вигідно. Та й у чиновників, як я відзначив, немає особливого бажання з цим боротися». Не дивлячись на це, за словами Б.БАТРУХА, 3D копії мультфільмів «Кіт у чоботях» і «Пригоди Тінтіна: Таємниця Єдинорога» робилися в Україні.

Андрій ДЯЧЕНКО, керівник компанії «Юкрейніан Фільм Дістрібюшн» (ексклюзивний дистриб`ютор студії «20th Centure Fox» на території України і Молдови, попередня назва - ТОВ «Геміні фільм»), пояснює ситуацію, що склалася, відсутністю конкурентної технічної бази для тиражування в Україні.

При цьому, за словами А.ДЯЧЕНКА, «вироблена в Україні копія коштує від 1050 до 1250 доларів, тоді як за кордоном – від 850 до 1100 доларів». А.ДЯЧЕНКО також повідомив, що цифрове копіювання «Сутінки. Сага. Світанок. Частина 1» робила вітчизняна компанія «Digital Cinema Ukraine».

Продюсер компанії «Кінотур» Дмитро КОЛЕСНІКОВ підтверджує цю думку: «Більшість дистриб`юторів не користуються послугами київської фабрики. Плівку роблять по-старому – в Лондоні і Римі».

В той же час, незалежний експерт Павло ПОХАЛЬЧУК вважає, що «вітчизняні кінокопіювальні фабрики здатні виготовляти 5-6 тисяч кінокопій на рік».

П.ПОХАЛЬЧУК нагадує, що «кілька років тому держава з бюджету виділила Міністерству культури десятки мільйонів гривень для закупівлі новітньої техніки для виробництва кінокопій. Устаткування французької компанії CTM-Debrie змонтували на території кінокопіювальної фабрики в Києві, на вулиці Васильківська, 1. Сьогодні це державне підприємство «Національний Центр Олександра Довженка». Але, не дивлячись на колосальні потреби ринку, з нез`ясовних причин Центр так і не запрацював».

Коментуючи бездіяльність Міністерства культури України щодо захисту прав українського виробника, П.ПОХАЛЬЧУК відзначив, «що пасивну позицію Мінкульту нав`язують не тільки лобісти голлівудських студій, але і російська компанія «Саламандра», яка в 2012 році планує відкрити в Україні власне виробництво копій».

За його словами, в Державному агентстві України з питань кіно вважають, що «вихід цієї компанії на ринок може тільки поліпшити здорову конкуренцію у сфері кіновиробництва і розповсюдження кіно».

П.ПОХАЛЬЧУК здивований розмовами про конкуренцію за ситуації, коли українські виробники кінокопій взагалі не одержують замовлень. За його словами, «такі аргументи дистриб`юторів, як високі ціни, некоректні: доставка кінокопій до України і митні платежі роблять їх дорожчими, ніж копії, зроблені в Україні».

«Чи почнуть голлівудські компанії тиражувати в Україні плівкові копії, залежить лише від чиновників Міністерства культури України, які при видачі прокатних посвідчень повинні вимагати суворого дотримання Закону України «Про кінематографію», - переконаний П.ПОХАЛЬЧУК.

Довідка УНІАН. Більш як 60% українських кінотеатрів оснащені плівковими проекторами. Річна потреба вітчизняного кіноринку оцінюється в п`ять-шість тисяч плівкових фильмокопій. Приблизна вартість ввезених до України копій у 2011 році становить 7,5 млн. доларів. Ця сума виплачена, в основному, італійським, британським і російським компаніям.