Україна готує партію бронетранспортерів в Ірак

Державне підприємство «Завод ім. Малишева» виготовило і готує для відправлення до Іраку чергову партію нових українських бронетранспортерів БТР-4.

Про це сказав в інтерв’ю кореспондентові УНІАН виконуючий обов’язки генерального директора заводу ім. Малишева Микола БЄЛОВ, коментуючи процес освоєння на підприємстві серійного випуску колісних БТР-4 та виконання іноземних замовлень.

«Бронетранспортери виготовлені в рамках контракту між Україною та Іраком, сьогодні техніка проходить приймально-здавальні випробування, і десь на початку січня ми плануємо відправити її замовникові», - сказав М.БЄЛОВ.

За його словами, загальна кількість машин «другої за рахунком партії становить 32 одиниці». «18 бронетранспортерів, з яких 14 лінійні і 4 командирські, готує завод Малишева. Ще 14 БТРів виготувало КБ ім. Морозова – це командно-штабні, ремонтні, санітарні та інші спецмашини», - уточнив М.БЄЛОВ.

«Наприкінці грудня, - зазначив керівник заводу, - ми очікуємо інспекцію замовника для здачі-прийомки БТР-4». При цьому він додав, зокрема, що в країні імпортера працює «гарантійна бригада ХКБМ» і офіційних претензій до машин першої партії «у замовника немає».