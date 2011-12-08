Знайшли труп шоумена, викрадений рік тому з могили

23:32, 08 грудня 2011
Разное
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Повідомляють італійські ЗМІ

Тіло відомогоіталійськоготелеведучогоМайкаБонджорно(Mike Bongiorno), викраденемайжерік тому,імовірно,виявленевмістечкуВіттуоне(Vittuone) неподалікМілана, повідомиливчетвер італійськіЗМІ.

Труну зтіломшоумена, яка зниклаз могили25 січня,булознайденопісля повідомленняперехожого.

СинМайкаБонджорно, коментуючиіталійськомуагентствуAdnkronosце повідомлення, зазначив,що церадіснановина,однакдля повноївпевненості необхіднопровестиналежнуекспертизу.

Невідомізловмисникивнічна 25 січнярозрилимогилушоумена, який померу вересні 2009року у віці85 років,і викрализ неїтруну зйогорештками.Бонджорнобувблизькимдругом колишньогопрем'єр-міністраІталіїСільвіоБерлусконі.

Своюкар'єрунателебаченніБонджорнопочавв 1950-хроках.Його вважаютьодниміз засновниківсучасногоіталійськоготелебачення.Вінмаввеличезнупопулярністьу місцевогонаселення,а програми, які вінвів,отримуваливеликийрейтинг,пишеРІА "Новости".
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