З Києва передали Путіну календар «Третім будеш?»

Сьогодні заступник голови політради партії «Наша Україна», народний депутат Андрій ПАРУБІЙ відбуде до Москви на запрошення російської опозиції, щоб взяти участь у мітингу опозиції в суботу о 14.00 на Болотній площі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нашої України».

«Вільні люди Росії виступили проти диктатури ПУТІНА. Чи повинні вільні люди України підтримати їх?! На мою думку, це наш обов`язок! Тому я їду в Москву», - цитує слова депутата прес-служба партії.

«Наша Україна» вже висловила солідарність з громадянами Росії, які сьогодні протестують проти втручання влади у виборчий процес, недопущення опозиційних сил до участі у виборах, спотворення результатів голосування та фальсифікацій, заборони проведення мирних зборів та політичної цензури в ЗМІ.

Сьогодні ж, 9 грудня представники Громадської ініціативи «Оновлення країна» провели акцію солідарності з російським народом «Путін – не цар, росіяни – не холопи!» біля посольства Російської Федерації у Києві.

Як повідомили УНІАН у громадській ініціативі, учасники заходу тримали плакати із написами, дуже популярними зараз в Росії: «Партія жуліков і воров», «Єдім Росію» та вигукували гасла: «Медвед, пішов геть!», «Путін, ти не прав!», «Росіяни, ми солідарні з вами!», «ОМОН, пошел вон!».

«Росіяни зіткнулися сьогодні з тою ситуацією, яка була в Україні у 2004 році, - з нахабними фальсифікаціями під час виборів з боку діючої влади», - розповів співкоординатор акції Сергій ПАРХОМЕНКО.

Активіст закликав росіян повторити досвід України 2004 року.

«Нехай росіяни не бояться кийків ОМОНу, і покажуть ПУТІНУ і Ко, що народ не дозволить нікому маніпулювати своєю думкою та правом на вибір», - додав С.ПАРХОМЕНКО.

В кінці акції учасники передали послу РФ в Україні Михайлу ЗУРАБОВУ подарунок для прем’єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА - календар із зображенням диктаторів Саддама Хусейна та Муаммара Каддафі із написом «Третім будеш?» та підписом «Народ попереджає - диктаторство вбиває».

Як пояснили організатори акції, це є своєрідний натяк російському прем’єр-міністру та президенту, що їм пора йти з політичної сцени добровільно, інакше на них може чекати доля вищеназваних вождів.

В організації розповідають, що вчора подібна акція за участю представників громадських організацій та активістів «Оновлення країни» відбулася в Харкові. Під час проведення заходу харків’яни підписали звернення до консула РФ, прокуратури та управління МВД у Москві з вимогою відпустити затриманих під час масових заходів росіян. Проте, передати звернення працівникам консульства не вдалося, так як вони всіляко ігнорували захід. Тому організатори направили листа за допомогою пошти.

Як відомо, 4 грудня в Росії відбулись вибори до Державної Думи РФ, після дня голосування опозиція вийшла на центральні площі Москви та Санкт-Петербургу заявляючи про фальсифікації на виборах. Поліція заарештувала сотні протестувальників.