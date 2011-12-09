З Києва передали Путіну календар «Третім будеш?»
Та закликали росіян не боятися ОМОНу
Сьогодні заступник голови політради партії «Наша Україна», народний депутат Андрій ПАРУБІЙ відбуде до Москви на запрошення російської опозиції, щоб взяти участь у мітингу опозиції в суботу о 14.00 на Болотній площі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нашої України».
«Вільні люди Росії виступили проти диктатури ПУТІНА. Чи повинні вільні люди України підтримати їх?! На мою думку, це наш обов`язок! Тому я їду в Москву», - цитує слова депутата прес-служба партії.
«Наша Україна» вже висловила солідарність з громадянами Росії, які сьогодні протестують проти втручання влади у виборчий процес, недопущення опозиційних сил до участі у виборах, спотворення результатів голосування та фальсифікацій, заборони проведення мирних зборів та політичної цензури в ЗМІ.
Сьогодні ж, 9 грудня представники Громадської ініціативи «Оновлення країна» провели акцію солідарності з російським народом «Путін – не цар, росіяни – не холопи!» біля посольства Російської Федерації у Києві.
Як повідомили УНІАН у громадській ініціативі, учасники заходу тримали плакати із написами, дуже популярними зараз в Росії: «Партія жуліков і воров», «Єдім Росію» та вигукували гасла: «Медвед, пішов геть!», «Путін, ти не прав!», «Росіяни, ми солідарні з вами!», «ОМОН, пошел вон!».
«Росіяни зіткнулися сьогодні з тою ситуацією, яка була в Україні у 2004 році, - з нахабними фальсифікаціями під час виборів з боку діючої влади», - розповів співкоординатор акції Сергій ПАРХОМЕНКО.
Активіст закликав росіян повторити досвід України 2004 року.
«Нехай росіяни не бояться кийків ОМОНу, і покажуть ПУТІНУ і Ко, що народ не дозволить нікому маніпулювати своєю думкою та правом на вибір», - додав С.ПАРХОМЕНКО.
В кінці акції учасники передали послу РФ в Україні Михайлу ЗУРАБОВУ подарунок для прем’єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА - календар із зображенням диктаторів Саддама Хусейна та Муаммара Каддафі із написом «Третім будеш?» та підписом «Народ попереджає - диктаторство вбиває».
Як пояснили організатори акції, це є своєрідний натяк російському прем’єр-міністру та президенту, що їм пора йти з політичної сцени добровільно, інакше на них може чекати доля вищеназваних вождів.
В організації розповідають, що вчора подібна акція за участю представників громадських організацій та активістів «Оновлення країни» відбулася в Харкові. Під час проведення заходу харків’яни підписали звернення до консула РФ, прокуратури та управління МВД у Москві з вимогою відпустити затриманих під час масових заходів росіян. Проте, передати звернення працівникам консульства не вдалося, так як вони всіляко ігнорували захід. Тому організатори направили листа за допомогою пошти.
Як відомо, 4 грудня в Росії відбулись вибори до Державної Думи РФ, після дня голосування опозиція вийшла на центральні площі Москви та Санкт-Петербургу заявляючи про фальсифікації на виборах. Поліція заарештувала сотні протестувальників.