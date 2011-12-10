ВР ухвалила відзначити 80-річчя Богатикова

Верховна Рада України ухвалила Постанову «Про відзначення 80-річчя з дня народження видатного естрадного співака Юрія Богатикова».

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 239 із 255 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В постанові зазначається, що 29 лютого 2012 року виповнюється 80 років від дня народження народного артиста СРСР і України, заслуженого діяча мистецтв Автономної Республіки Крим, кавалера ордена України “За заслуги ” усіх трьох ступенів, повного кавалера орденів “Шахтарської слави”, ордена “Дружби” Російської Федерації - Юрія Богатикова.

ВР постановила рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Донецькій, Луганській та Харківській обласним державним адміністраціям урочисто відзначити 80-річчя від дня народження видатного співака Ю.Богатикова, передбачивши проведення урочистих зборів представників громадських та мистецьких організацій.

ВР також рекомендує Міністерству культури України у зв’язку із 80-річчям Ю.Богатикова провести урочисте засідання за участю представників громадських та мистецьких організацій на державному рівні.

Кабінет міністрів України має передбачити виділення необхідних коштів на проведення зазначених заходів.

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ЮрійЙосипович Богатиков(29 лютого1932 р. -8 грудня 2002 р.) народивсяв м.Рикове, ниніЄнакієве,Донецькоїобласті.Навчавсяу Харкові.Працюваву Харківській,Луганській таКримськійфілармоніях.Членхудрадиприміністерствікультури СРСР.З 1992року - художнійкерівникКримськоїфілармонії.Жив уЯлті.