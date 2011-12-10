В Гондурасі мотоциклістам заборонили везти пасажирів
08:48, 10 грудня 2011Разное
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У країні два гучних убивства
ПарламентГондурасупроголосувавза введеннятимчасової заборонина перевезенняпасажирівв мотоциклах, повідомляєБі-бі-сі.
Нацьому тижні вкраїністалося двагучнихвбивства:обидвавчиненіза участюмотоциклістіві,судячиз почерку, професійнимикілерами.
Голосуванняпроводилосязазакритимидверима,оскількипарламентаріїбоятьсязасвоюбезпеку.
Заборона діятиме протягомшестимісяців;законопроектбув запропонованийпрезидентомПорфіріоЛобо,якийраніше оголосиввійнумісцевимбандитамі мексиканськимнаркокартелям.
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