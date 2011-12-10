З Харківщини вивезли 183 тонни непридатних пестицидів

З території Харківської області за межі України вивезено 100 тонн непридатних пестицидів.

Про це повідомили корепондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління ЖКГ та розвитку інфраструктури ХОДА Романа ГРИВУ.

«Станом на 9 грудня за кошти обласного бюджету з районів вивезено 183 тонни перезатаренних непридатних пестицидів, з яких 100 тонн вже за межами України», – сказав Р.ГРИВА.

Він повідомив, що на виконання рішення Харківської облради обласним фондом охорони довкілля були виділені кошти на вивезення 232,8 тонн непридатних до використання пестицидів в сумі 5,647 млн. грн. З 3 листопада ізраїльська компанія ТОВ «С.І. Груп Консорт Лтд» розпочала роботу з перезатарювання та вивезення непридатних пестицидів.

Водночас, у п’ятницю на селекторній нараді заступник голови Харківської облдержадміністрації Віталій АЛЕКСЕЙЧУК повідомив, що всі непридатні пестициди зі складів у Харківській області будуть вивезені до 25 грудня.

«Це велика справа. Це екологія нашого регіону, питання, яке турбує сьогодні багатьох. Із задоволенням хочу сказати, що незабаром пестицидів в районах області не залишиться», – сказав віце-губернатор.