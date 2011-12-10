На трасі Київ-Одеса чотири вантажівки зіткнулися з причепом автопоїзда

Сьогодні на 271 км автотраси Київ-Одеса великогабаритна вантажівка «Renault Premium» з напівпричепом, який рухався у напрямку Одеси, зіткнулася з напівпричепом у складі автопоїзда «Мan», що стояв на узбіччі, і автомобілем «Daf» з напівпричепом.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби Управління ДАІ УМВС України в області, після цього автомобілі «Mercedes Benz» з причепом, «Skoda Octavia» і «Man» з напівпричепом, що рухалися позаду вантажівки «Renault» в попутному напрямку, також в`їхали в напівпричіп у складі автопоїзда.

Унаслідок ДТП водій «Meрседеса» одержав тілесні ушкодження і його було доставлено до Ульянівської районної лікарні.

За попередніми даними, причиною зіткнення могло стати те, що водій «Renault», ймовірно, заснув за кермом.

За минулу добу, зазначають в ДАІ, на дорогах України сталося 98 ДТП, в яких загинули 9 осіб.