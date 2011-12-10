У Криму скажений кіт покусав двох людей

У Криму скажений кіт покусав 52-річну жінку й подряпав 29-річного чоловіка.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС.

Про інцидент, що стався ще 4 грудня, рятувальникам 9 грудня повідомили лікарі Джанкойської райлікарні, де лікуються двоє постраждалих.

"Кота доставили до ветклініки на карантин, де він помер. Труп тварини відправили на експертизу. Фахівці встановили: кіт хворів на сказ", - повідомили в МНС.

Троє осіб, 1955, 1979 і 1990 років народження, які контактували з потерпілими від нападу хворого кота людьми, лікуються амбулаторно.