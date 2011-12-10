Херсонські дайвери підняли з дна Дніпра сто кілограмів сміття

У Херсоні дайвери за підтримки Головного державного управління з охорони, вилову і відтворенню водних живих ресурсів і регулювання рибальства зібрали на дні місцевого Гідропарку майже 100 кг сміття.

Як передає кореспондент УНІАН, в суботу спортсмени-дайвери з обласної федерації підводного спорту і дайвінга проводили чищення дна проток Дніпра в районі міського Гідропарку.

За дві години 6 дайверів підняли з дна річки на катері рибоохорони майже 100 кг різного сміття – пластикові і скляні пляшки, різну упаковку, сітки, браконьєрські сітки, дрібне будівельне сміття і навіть частину від водного велосипеда.

За словами керівника Херсондержрибоохорони Михайла ЧЕРНОМОРЧЕНКА, ідея почистити дно Дніпра в Херсоні належить місцевим дайверам, але чистити річку в районі центральної набережної міста і біля монумента Слави сьогодні не можна, оскільки там багато зимувальних ям, де знаходиться риба.

Тому було ухвалено рішення чистити дно проток Дніпра в Гідропарку.

«Приємно, що є такі ентузіасти. Ми з радістю надали їм технічну допомогу. Також приємно, що дно Дніпра в Херсоні значно чистіше, ніж в інших придніпровських містах, наприклад, в Запоріжжі. І далі проводитимемо такі акції. Навесні почнемо чистити русло Дніпра в центральній частині Херсона», - повідомив М.ЧЕРНОМОРЧЕНКО.

За словами херсонських дайверів навесні в акціях з очищення русла Дніпра візьмуть участь значно більше спортсменів-підводників, оскільки не всі готові занурюватися в холодну воду.

Також дайвери вважають, що в першу чергу необхідно чистити річку від битого скла і браконьєрських сіток, що представляють реальну небезпеку для відпочиваючих на берегах Дніпра херсонців.