У Києві затримали автомобільних крадіїв: усі троє - «гості міста»
Приїхали з сусідньої країни
У Києві співробітники оперативно-пошукового відділу столичного карного розшуку затримали трьох автомобільних злодіїв.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю, усі троє – «приїжджі однієї з сусідніх країн».
Затримання відбулося на вулиці Народного Ополчення в Солом’янському районі.
«Незадовго до цього троє «гостей», за допомогою електронного скануючого пристрою, відкрили на автостоянці одного з відомих столичних супермаркетів автівку «Нісан-Мурано» та викрали звідти портмоне з грошима та банківськими картками», - повідомили в міліцейському главку.
За словами правоохоронців, у затриманих вилучено вкрадену річ, згаданий пристрій, а також дорогий ноутбук, який, як зізналися зловмисники, вони також викрали з чужого автомобіля напередодні в Одесі.
Наразі їх перевіряють на причетність до аналогічних злочинів на території Києва.