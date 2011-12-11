У Києві затримали автомобільних крадіїв: усі троє - «гості міста»

У Києві співробітники оперативно-пошукового відділу столичного карного розшуку затримали трьох автомобільних злодіїв.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю, усі троє – «приїжджі однієї з сусідніх країн».

Затримання відбулося на вулиці Народного Ополчення в Солом’янському районі.

«Незадовго до цього троє «гостей», за допомогою електронного скануючого пристрою, відкрили на автостоянці одного з відомих столичних супермаркетів автівку «Нісан-Мурано» та викрали звідти портмоне з грошима та банківськими картками», - повідомили в міліцейському главку.

За словами правоохоронців, у затриманих вилучено вкрадену річ, згаданий пристрій, а також дорогий ноутбук, який, як зізналися зловмисники, вони також викрали з чужого автомобіля напередодні в Одесі.

Наразі їх перевіряють на причетність до аналогічних злочинів на території Києва.